Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi | la Polizia rinnova il suo impegno per prevenire e contrastare il fenomeno
In occasione della Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi, la Polizia di Stato ha annunciato il rafforzamento delle attività investigative e delle campagne di sensibilizzazione. Sono state avviate iniziative rivolte alle famiglie, ai giovani e al territorio per prevenire e contrastare il fenomeno. La giornata serve a ricordare l’importanza di segnalare tempestivamente le scomparse e a promuovere la collaborazione tra istituzioni e cittadini.
La Polizia di Stato, in occasione della Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi, rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno, attraverso attività investigative, campagne di sensibilizzazione e iniziative di prossimità rivolte alle famiglie, ai giovani e al mondo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Morgen kranslegging op Internationale Dag voor de Rechten van de Mens - ABC
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