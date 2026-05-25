Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi | la Polizia rinnova il suo impegno per prevenire e contrastare il fenomeno

Notizia in breve

In occasione della Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi, la Polizia di Stato ha annunciato il rafforzamento delle attività investigative e delle campagne di sensibilizzazione. Sono state avviate iniziative rivolte alle famiglie, ai giovani e al territorio per prevenire e contrastare il fenomeno. La giornata serve a ricordare l’importanza di segnalare tempestivamente le scomparse e a promuovere la collaborazione tra istituzioni e cittadini.