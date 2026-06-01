Giornata Mondiale del Rifugiato | iniziative con la Fondazione Giovanni Paolo II anche a Montevarchi
In occasione della 26ª Giornata Mondiale del Rifugiato, la Fondazione Giovanni Paolo II ETS ha avviato una serie di iniziative a Montevarchi durante tutto il mese di giugno. Le attività sono dedicate all’accoglienza, alla condivisione e all’incontro tra culture diverse. L’obiettivo è sensibilizzare sulla situazione dei rifugiati attraverso eventi e incontri pubblici. La promozione di queste iniziative coinvolge diverse realtà locali, con l’intento di favorire l’inclusione e la conoscenza reciproca.
In occasione della 26ª Giornata Mondiale del Rifugiato, la Fondazione Giovanni Paolo II ETS promuove per tutto il mese di giugno una serie di iniziative dedicate all’accoglienza, alla condivisione e all’incontro tra culture. Un calendario di appuntamenti aperti alla comunità per riflettere sul. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Manfredonia, il “Racconto personale” di Mamadou Diakité che porta alla “Giornata Mondiale del Rifugiato”A Manfredonia, Mamadou Diakité ha condiviso il suo racconto personale in occasione della prossima Giornata Mondiale del Rifugiato.
Civita Castellana set cinematografico per il film su papa Giovanni Paolo II: c'è anche l'attore Mark Ruffalo | FOTOMercoledì 15 aprile, Civita Castellana è stata scelta come location per le riprese del film “Santo subito”, un thriller che narra il processo di...
Temi più discussi: Con le tue parole | Performance collettiva; Calendario giugno 2026: tutte le date da segnare, oltre la Festa della Repubblica; Coronavirus: 'mini lockdown' in due Comuni lucani; Manfredonia, una mostra forografica per entrare nelle storie dei rifugiati e superare pregiudizi.
Riceviamo e pubblichiamo da Rosanna Viceconti: A Nova Siri la 1ª Festa dei Popoli in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2026 In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, i Progetti SAI dei Comuni di Nova Siri, Senise, Fardella, La facebook
Qual è la cosa meno preferita del tuo paese su Trump? reddit
A Nova Siri la 1ª Festa dei Popoli in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2026In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, i Progetti SAI dei Comuni di Nova Siri, Senise, Fardella, Latronico, San Severino Lucano e Lauria, gestiti dalla Cooperativa Sociale Medihospes, ... lasiritide.it
Giornata Mondiale del Rifugiato 2026: eventi tra cultura, sport e condivisione nel FermanoEVENTI - Dal 23 maggio al 25 giugno sei appuntamenti aperti alla cittadinanza promossi dai progetti di accoglienza del territorio. Le iniziative sono promosse e organizzate dalle realtà che gestiscono ... cronachefermane.it