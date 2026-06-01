Giornata Mondiale del Rifugiato | iniziative con la Fondazione Giovanni Paolo II anche a Montevarchi

Notizia in breve

In occasione della 26ª Giornata Mondiale del Rifugiato, la Fondazione Giovanni Paolo II ETS ha avviato una serie di iniziative a Montevarchi durante tutto il mese di giugno. Le attività sono dedicate all’accoglienza, alla condivisione e all’incontro tra culture diverse. L’obiettivo è sensibilizzare sulla situazione dei rifugiati attraverso eventi e incontri pubblici. La promozione di queste iniziative coinvolge diverse realtà locali, con l’intento di favorire l’inclusione e la conoscenza reciproca.