Manfredonia il Racconto personale di Mamadou Diakité che porta alla Giornata Mondiale del Rifugiato

A Manfredonia, Mamadou Diakité ha condiviso il suo racconto personale in occasione della prossima Giornata Mondiale del Rifugiato. L’evento ha coinvolto la comunità locale e ha previsto la partecipazione di diversi attori sociali, tra cui rappresentanti di associazioni e istituzioni. Durante l’iniziativa, Diakité ha descritto le sue esperienze e le difficoltà vissute come rifugiato, offrendo uno spaccato diretto sulla realtà di chi si trova lontano dalla propria terra. La giornata si svolge in un contesto di sensibilizzazione e confronto.

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Mamadou Diakité porta in scena la sua storia, il viaggio che dalla Costa d’Avorio lo ha portato in Italia. Come per tanti migranti che hanno attraversato deserto, Libia e Mare Mediterraneo, anche il suo è stato un percorso durissimo, pieno di difficoltà, di paure, di incontri. Sul suo viaggio ha pensato di scriverci un testo, che Stefania Marrone della Bottega degli Apocrifi di Manfredonia ha contribuito a far diventare un monologo teatrale. Da qui, è nato il suo “Racconto personale”, lo spettacolo teatrale che andrà in scena mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 10.00, presso l’IISS “Toniolo” di Manfredonia per fa conoscere la sua storia e sensibilizzare alunni ed alunne sul tema dell’immigrazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, il “Racconto personale” di Mamadou Diakité che porta alla “Giornata Mondiale del Rifugiato” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento 'L'ora del racconto', appuntamento dedicato alla ‘Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo'Sarà dedicato alla ‘Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo', il nuovo appuntamento con 'L'ora del racconto', mercoledì 1 aprile alle 17,... Riccardi: “Personale al Comune di Manfredonia? Propaganda: il piano smentisce il racconto del rafforzamento”L’ultimo comunicato dell’amministrazione comunale di Manfredonia prova ancora una volta a vendere come svolta ciò che, alla prova dei numeri, svolta...