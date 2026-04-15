Civita Castellana set cinematografico per il film su papa Giovanni Paolo II | c' è anche l' attore Mark Ruffalo | FOTO

Mercoledì 15 aprile, Civita Castellana è stata scelta come location per le riprese del film “Santo subito”, un thriller che narra il processo di canonizzazione di Giovanni Paolo II. Durante le giornate di lavorazione, sono stati coinvolti attori e troupe cinematografica, con la presenza di Mark Ruffalo. La produzione ha trasformato alcune aree della città in un set adatto alle scene del film.

Civita Castellana si trasforma in set cinematografico. Nella giornata di mercoledì 15 aprile le riprese del film “Santo subito”, thriller vaticano sul processo di canonizzazione di Giovanni Paolo II. A fare da sfondo alla produzione ci sono il duomo e alcuni scorci del centro storico, scelti per.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Santo Subito: Mark Ruffalo a Roma per le riprese del thriller su Giovanni Paolo IINel cast del thriller diretto da Bertrand Bonello è presente anche Charlotte Rampling nei panni di una stretta confidente del Papa. Mark Ruffalo è stato davvero licenziato dal MCU? L’attore rispondeMark Ruffalo ha preso il posto di Edward Norton nel ruolo di Bruce Banner/Hulk nel Marvel Cinematic Universe a partire da The Avengers del 2012,...