Oggi si è svolta la Prima giornata Mariana dedicata alla Terza Età al Santuario del Roseto in Solopaca. L’evento, promosso dal “Cenacolo Rosa del Roseto”, ha visto la partecipazione di numerosi anziani, che hanno condiviso momenti di fede e di comunità. La giornata si è conclusa con un momento di preghiera collettiva, accompagnato da emozioni e partecipazione viva tra i presenti.

Si è conclusa in modo eccellente la Prima giornata Mariana dedicata alla Terza Età al Santuario del Roseto in Solopaca. La chiesa era gremita di giovanotti e signorinelle ultraottantenni, che hanno accolto l’invito da parte dell’Associazione “Cenacolo Rosa del Roseto” che ha organizzato l’evento, in collaborazione con il Santuario del Roseto e l’Amministrazione Comunale, nonché con il supporto della Cantina di Solopaca e di Paolo D’Onofrio Autotrasporti. Come primo evento organizzato dal nuovo direttivo del Cenacolo, l’impegno ha messo alla prova tutti, ma come la vita insegna, con sacrificio e volontà i risultati arrivano. Una centinaia di... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Giornata Mariana della Terza Età al Santuario del Roseto: emozione e partecipazione a Solopaca

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