Solopaca Rosa del Roseto | Carmela Picone è la nuova Presidente

Il 21 giugno 1998, presso il Santuario del Roseto, si è svolta una cerimonia promossa da un religioso. Recentemente, si è tenuto un nuovo incontro che ha visto la nomina di Carmela Picone come nuova Presidente dell'associazione Rosa del Roseto a Solopaca. Il direttivo è stato rinnovato, con una significativa presenza femminile, e sono stati presentati alcuni progetti dedicati alla memoria e alla comunità locale.

Il 21 giugno 1998, al Santuario del Roseto, promossa allora dal Rev. Prof. Don Franco Piazza, si avviava l’idea di un Cenacolo Culturale che trovava poi nel successivo 3 gennaio 1999 la sua definitiva promulgazione. Ora, il Cenacolo Culturale volge lo sguardo al futuro, confermando l’impegno storico dell’Avvocato Alessandro Tanzillo nel solco di una nuova visione al femminile. Una pagina importante della storia del Cenacolo Culturale “Rosa del Roseto” è stata scritta con lo sguardo ben fermo verso l’orizzonte. Si è concluso nei giorni scorsi il processo di elezione delle nuove cariche sociali, che ha segnato un passaggio di testimone fondamentale per la vita associativa: dopo oltre venti anni di presidenza, l’Avvocato Alessandro Tanzillo lascia la guida del sodalizio, pur restando una colonna portante dell’associazione.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Solopaca, Rosa del Roseto: Carmela Picone è la nuova Presidente Notizie correlate Mare Fuori 6: tra l’ascesa criminale di Carmela e il mistero dell’attentato a Rosa RicciLa sesta stagione di Mare Fuori torna con storie più intense e drammatiche che mai. La nuova centenaria irpina è di Aiello: festa grande per CarmelaUna giornata carica di emozione e gratitudine quella vissuta ieri ad Aiello del Sabato, dove la comunità si è stretta attorno alla signora Carmela...