Roma, 1 giugno 2026 – Oggi che tutti sembrano ossessionati dai big data, lei ama occuparsi anche degli small data, dettagli del quotidiano, racconti minuti. E se per molti i dati sono infallibili e imparziali, lei li considera imperfetti e soggettivi, “ed è la loro bellezza, perché i dati non sono semplicemente numeri, aride cifre, ma sono umani. I dati siamo noi con le nostre storie”, spiega l’architetto Giorgia Lupi, fra le più influenti ‘information designer’ sulla scena internazionale. Originaria di Finale Emilia, nella Bassa modenese, ha 45 anni e da più di 15 si è trasferita a New York, dove è partner del prestigioso studio Pentagram ed è annoverata fra le personalità più creative d’America. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giorgia Lupi, l’architetto che legge i dati. “Hanno un’anima nascosta. Come i bottoni della nonna”

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Giorgia Lupi, Partner at Pentagram

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