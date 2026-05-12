Beppe Convertini svela l’anima nascosta del nostro Paese

Beppe Convertini sarà presente al Salone del Libro di Torino con un libro che tratta delle tradizioni e dei borghi italiani. L’attore e conduttore si concentrerà su aspetti legati alla cultura e alle radici del nostro Paese, offrendo una riflessione sulle peculiarità delle comunità locali e delle tradizioni che le caratterizzano. L’evento si svolge in un contesto dedicato alla promozione della letteratura e del patrimonio culturale italiano.

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Beppe Convertini è atteso al Salone del Libro di Torino con un libro dedicato alle tradizioni e ai borghi italiani: un appuntamento tra cultura e identità Beppe Convertini porta al Salone del Libro di Torino il suo nuovo libro “Il Paese delle Tradizioni”, edito da Rai Libri e realizzato in collaborazione con UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia). L’appuntamento è fissato per il 14 maggio alle 10.30 sul Palco Rai. Sul Palco Rai, il conduttore di Uno Mattina in Famiglia su Rai1 dialogherà con Antonino La Spina, presidente di UNPLI. L’incontro nasce per raccontare l’Italia più vera e autentica: quella dei riti antichi, delle feste popolari, dei saperi tramandati di generazione in generazione, dei borghi meno conosciuti e delle comunità che ogni giorno custodiscono le proprie radici.🔗 Leggi su Bollicinevip.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Libri: Beppe Convertini presenta a Milano “Il Paese delle tradizioni”MILANO – A Milano, nella libreria Mondadori Duomo, martedì 17 marzo dalle ore 18 il noto conduttore televisivo Beppe Convertini presenta la sua nuova... Il Paese delle tradizioni: il nuovo traguardo di Beppe ConvertiniIl Paese delle tradizioni: il nuovo traguardo di Beppe Convertini A Montecitorio la presentazione del libro “Il Paese delle tradizioni” di Beppe...