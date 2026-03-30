Un nuovo documentario diretto da Giuseppe Carucci mette in luce gli aspetti meno noti di Taranto, città con una storia lunga e un patrimonio ricco. La pellicola esplora il legame tra la memoria storica e il paesaggio marino, offrendo uno sguardo approfondito sulla realtà locale. La produzione si concentra sugli elementi che definiscono l’identità della città, tra passato e presente, senza commenti o interpretazioni.

Tarantini Time Quotidiano Taranto, città dalla storia millenaria, incastonata tra due mari e custode di un patrimonio di straordinaria ricchezza, diventa protagonista dell’ultima opera del regista tarantino Giuseppe Carucci. Un racconto intimo e potente che si immerge nelle pieghe del capoluogo ionico per restituirne una bellezza intensa e inaspettata, in equilibrio costante tra fragilità e fascino. Prodotto da Clickom, realtà consolidata che rinnova il sodalizio artistico con Carucci, il docufilm, ancora in lavorazione, supera i confini della narrazione documentaristica tradizionale per proporsi come un’esperienza sensoriale. Scritto a quattro mani con Giuseppe Bosin, il progetto esplora l’identità spartana e la biodiversità sommersa di un territorio che chiede di essere osservato con uno sguardo nuovo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto tra memoria e mare, il nuovo docufilm di Giuseppe Carucci racconta l’anima nascosta della città

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