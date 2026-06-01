Giorgia Cardinaletti si sposa | chi è il giovane futuro marito Francesco Bechis figlio d' arte

Giorgia Cardinaletti si è sposata con Francesco Bechis, suo compagno da tempo. Bechis è il figlio di un giornalista noto. La coppia ha sempre mantenuto riservatezza sulla relazione, proteggendola dai media. La cerimonia si è svolta in modo discreto, senza particolari dettagli pubblici. La notizia della loro unione è stata confermata attraverso fonti vicine. La coppia non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Che il loro amore fosse forte e profondo lo si era capito. Non a caso lo hanno sempre protetto dai riflettori. Che potessero convolare così presto a nozze, invece, sorprende. Si sta parlando di Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis.Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposanoLei, classe. 🔗 Leggi su Today.it

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