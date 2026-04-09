Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis non si nascondono più

Giorgia Cardinaletti, conduttrice del Tg1, e Francesco Bechis, giornalista, sono stati visti insieme in pubblico, mostrando gesti affettuosi e confermando la loro relazione. La coppia, che si era mantenuta discreta fino a ora, ha deciso di rendere nota la propria storia, vivendo la relazione con maggiore naturalezza e senza nascondersi. La loro presenza pubblica è stata documentata in diverse occasioni recenti.

La conduttrice del Tg1 e il giornalista escono allo scoperto tra gesti affettuosi e conferme pubbliche, mostrando una relazione ormai solida nata mesi fa e oggi vissuta con naturalezza La relazione tra Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis è ormai sotto gli occhi di tutti. Le immagini pubblicate dal settimanale raccontano una coppia serena, affiatata e finalmente libera di vivere il proprio legame senza più riserve. La giornalista, volto noto del Tg1 delle 20, appare rilassata e sorridente accanto al collega, in una quotidianità fatta di complicità e spontaneità. Le prime indiscrezioni sulla loro vicinanza risalgono a qualche mese fa, quando erano stati notati insieme durante un evento nella capitale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Giorgia Cardinaletti ufficializza con Francesco Bechis | FOTOGiorgia Cardinaletti ha ufficializzato con la nuova fiamma: Francesco Bechis, giornalista de Il Messaggero.

Chi è Francesco Bechis, il nuovo (giovane) fidanzato di Giorgia CardinalettiA dicembre erano solo indiscrezioni, ma ora non ci sono più dubbi: Francesco Bechis e Giorgia Cardinaletti sono una coppia.

Temi più discussi: Cesare Cremonini come Vasco Rossi, il Circo Massimo su Rai 1: la consacrazione (da star) in tv e il retroscena su Amadeus; Sanremo 2026, la resa dei conti è implacabile: quasi tutte le canzoni sono sparite dalle radio; Cesare Cremonini: La vita è capace di distruggerti, le parole che gelano i fan prima del tour; Cristiana Capotondi e l’ex Andrea Pezzi a passeggio insieme per Roma: è tornato l’amore? L’indiscrezione.

Giorgia Cardinaletti esce allo scoperto con il nuovo compagno Francesco Bechis: la foto del bacioNon si nascondono più. La paparazzata che Diva e Donna mette in copertina parla chiaro. Giorgia Cardinaletti esce allo scoperto con il nuovo compagno Francesco Bechis: il settimanale pubblica la foto ... gossip.it

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L'AMORE NORCINO DI GIORGIA CARDINALETTI E FRANCESCO BECHIS - 'CHI' PAPARAZZA LA COPPIETTA DI... x.com

Tg1. . #Tg1Talks - Riccardo Cocciante: Da Saigon all’Abruzzo, quando sono arrivato in Italia non sapevo cosa fosse il calcio. Link all’intervista completa: https://www.youtube.com/watchv=n3FthuxVgMA #Tg1 Giorgia Cardinaletti - facebook.com facebook