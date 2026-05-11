Giorgia Cardinaletti il viaggio a New York e quella foto rubata | spunta Francesco Bechis È la conferma del loro amore
Una foto attribuita a Francesco Bechis ha riacceso l'attenzione sulla relazione tra Giorgia Cardinaletti e il giornalista, confermando che i due sono insieme. La coppia aveva già attirato interesse in passato e la presenza di questa immagine alimenta le voci di un legame stabile. La vicenda si sviluppa in un momento in cui entrambi sono impegnati nel loro lavoro e nei loro rispettivi impegni pubblici.
La relazione tra Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis sembra dunque procedere nel migliore dei modi. Sebbene entrambi siano sempre stati molto riservati sulla loro vita privata, negli ultimi giorni hanno lasciato trapelare qualche dettaglio in più attraverso i social, facendo felici i fan e.🔗 Leggi su Today.it
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Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis non si nascondono piùLa conduttrice del Tg1 e il giornalista escono allo scoperto tra gesti affettuosi e conferme pubbliche, mostrando una relazione ormai solida nata...
Si parla di: Tolentino, Giorgia Cardinaletti del Tg1 al Lucatelli-Don Bosco: Studiate, siate curiosi e verificate sempre; Giorgia Cardinaletti, casa nel cuore di Roma (ma il rifugio sicuro è nelle Marche): dall'ex Cesare Cremonini alla sorpresa di Carlo Conti.
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