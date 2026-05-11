Giorgia Cardinaletti il viaggio a New York e quella foto rubata | spunta Francesco Bechis È la conferma del loro amore

Una foto attribuita a Francesco Bechis ha riacceso l'attenzione sulla relazione tra Giorgia Cardinaletti e il giornalista, confermando che i due sono insieme. La coppia aveva già attirato interesse in passato e la presenza di questa immagine alimenta le voci di un legame stabile. La vicenda si sviluppa in un momento in cui entrambi sono impegnati nel loro lavoro e nei loro rispettivi impegni pubblici.

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