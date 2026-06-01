Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposeranno, secondo quanto riportato dal settimanale “Chi”. I due si frequentano da un anno e tengono la loro relazione lontano dai social. Cardinaletti è tra i volti principali del Tg1, mentre Bechis, figlio di un noto giornalista, collabora con un quotidiano di rilievo.

Lei tra i volti di punta del Tg1, lui “figlio d’arte” del giornalismo politico italiano e firma de Il Messaggero. Giorgia Cardinaletti (39 anni) e il 31enne Francesco Bechis (figlio del direttore del sito Open, Franco Bechis, ndr) convoleranno a nozze, a riferirlo è il settimanale “Chi”. I due si frequentano da solo un anno con discrezione, ma la passione è tale che è scattata la proposta di matrimonio. “Nei giorni scorsi ai telespettatori del notiziario della prima rete non è sfuggito l’anello apparso al dito della giornalista di Fabriano, legata in passato a Cesare Cremonini”, si legge sul settimanale. E ancora: “ Chi può svelare che Giorgia ha ricevuto la proposta di matrimonio da Francesco e ha risposto con un sì convinto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposeranno. I due giornalisti si frequentano da un anno, lontano dai social”: ecco l’indiscrezione del settimanale “Chi”

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