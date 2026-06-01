giorgia cardinaletti e francesco bechis si sposano

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposeranno. La notizia è stata comunicata dal settimanale “Chi”, che ha anche rivelato che i due giornalisti hanno iniziato la loro relazione circa un anno fa. La coppia ha mantenuto riservata la loro storia, evitando commenti pubblici e mantenendo lontani i social network.

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposeranno. Lo fa sapere “Chi” rivelando che la relazione tra i due giornalisti è nata un anno fa, lontana dai social e dai rumors. Lei, 39 anni, è uno dei volti del Tg1 mentre lui, 31 anni (figlio di Franco Bechis, direttore del sito Open), lavora per il quotidiano Il Messaggero. “Chi”, inoltre, ricorda la precedente relazione di Cardinaletti, quella avuta con Cesare Cremonini, cantautore ed ex frontman dei Lunapop. I due sono stati insieme dal 2022 al 20242025, vivendo la loro storia in maniera molto riservata. Secondo il giornale di gossip, non sarebbero emersi motivi particolari di rottura, semplicemente il sentimento si sarebbe esaurito con il tempo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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