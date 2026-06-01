Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposano | la conduttrice del Tg1 ha detto sì

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giorgia Cardinaletti, conduttrice del Tg1 delle 20, e Francesco Bechis, giornalista del Messaggero, si sono sposati. La coppia ha confermato di aver celebrato il matrimonio, senza ulteriori dettagli pubblicati.

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Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposano: la conduttrice del Tg1 delle 20 e il giornalista del Messaggero hanno detto sì. Lo scoop è di Giuseppe Candela su "Chi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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