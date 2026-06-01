Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposano entro la fine dell’anno

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis hanno annunciato che si sposeranno entro la fine dell’anno. La decisione è stata presa dopo pochi mesi di relazione. I due non hanno fornito dettagli sulla data precisa o sui preparativi. La notizia è stata comunicata attraverso un articolo pubblicato da una testata online. Non sono stati divulgati ulteriori commenti o dichiarazioni da parte dei diretti interessati.

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis stanno insieme da dicembre, hanno ufficializzato un mese dopo e adesso sono anche pronti a compiere il grande passo. E’Chia dare l’esclusiva e a rivelare che, nonostante i due stiano insieme da relativamente poco, siano giàpronti a convolare a nozze. Dietro pare non ci siano motivazioni precise ma questo colpo di fulmine si è trasformato in una storia da favola. I due, uniti dalla passione del giornalismo,hanno 8 anni di differenza, lei ha 39 anni, lui 31, lei lavora al Tg1, lui alMessaggero. La coppia si è conosciuta alla festa del padre del giovane, direttore di Open e da lì è scoppiato l’amore. Secondo quanto rivelato daChi, pare che in maniera inaspettata lui, senza fare una proposta troppo plateale, le abbia chiesto di sposarlo e lei, commossa, abbia detto di sì. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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