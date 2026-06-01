Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposano | l’indiscrezione

Giorgia Cardinaletti, volto noto del Tg1, e Francesco Bechis, giornalista del Messaggero, sono vicini a sposarsi. La notizia circola tra fonti di settore, senza conferme ufficiali. Cardinaletti e Bechis sarebbero in fase di organizzazione, ma non ci sono dettagli sui tempi o sui luoghi dell’eventuale matrimonio. Nessuna comunicazione è stata rilasciata dai diretti interessati.

Sarebbero a un passo dal matrimonio Giorgia Cardinaletti, volto di punta del Tg1, e Francesco Bechis, giovane firma del Messaggero, figlio di Franco, direttore di Open. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Chi. I due si frequentano da circa un anno con discrezione, senza apparire insieme sui social, ma la passione sarebbe tale da far già scattare la proposta di matrimonio. “Nei giorni scorsi ai telespettatori del notiziario della prima rete non è sfuggito l’anello apparso al dito della giornalista di Fabriano, legata in passato a Cesare Cremonini”, si legge sul settimanale. La proposta c’è stata, il sì anche, afferma Chi. “Le nozze si terranno nei prossimi mesi, ma nessun dettaglio sulla cerimonia: le bocche sono cucite”, spiega il giornalista Giuseppe Candela. 🔗 Leggi su Tpi.it

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