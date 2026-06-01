Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposano chi è il futuro marito

Giorgia Cardinaletti, nata nel 1987, si sposa con Francesco Bechis. La giornalista ha condotto programmi come Rai News 24, La domenica sportiva e Tg1, e nel 2026 è stata co-conduttrice al Festival di Sanremo. La notizia del matrimonio è stata confermata da fonti vicine ai due. Il futuro marito, di cui non sono stati diffusi dettagli, è al suo fianco in questa occasione speciale.

Giorgia Cardinaletti, classe 1987, è nota al grande pubblico per le numerose trasmissioni condotte in tv: Rai News 24, La domenica sportiva, Tg1, ma anche come co-conduttrice al Festival di Sanremo nel 2026. Il suo futuro marito, invece, è un collega. Figlio d’arte (entrambi i genitori sono giornalista proprio come lui), ma sicuramente meno conosciuto al pubblico. La frequentazione tra i due giornalisti è nata nella seconda metà del 2025, rimanendo inizialmente protetta dal massimo riserbo. La coppia si è mostrata ufficialmente per la prima volta durante la festa di compleanno di Alvaro Moretti, vicedirettore de Il Messaggero. Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis presto convoleranno a nozze, come riportato da Chi Magazine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis: l'indiscrezione sul matrimonio.

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