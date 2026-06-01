Venerdì 29 maggio, davanti all’imboccatura del porto di Gioia Tauro, cinque barche si sono posizionate in mare. A bordo c’erano attivisti di due organizzazioni, Thousand Madleens Coalition e Global Intifada. Le imbarcazioni hanno fermato una nave portacontainer della MSC, che stava per entrare in porto e caricare materiale bellico destinato a Israele. Le barche sono rimaste ferme in mare, impedendo temporaneamente l’attracco.

C’erano cinque barche in mare, venerdì 29 maggio, davanti all’imboccatura del porto di Gioia Tauro. A bordo, attivisti della Thousand Madleens Coalition e di Global Intifada, in acqua per impedire l’attracco di una portacontainer della MSC che doveva caricare materiale bellico destinato a Israele. L’azione, dicono gli organizzatori, è perfettamente riuscita: la nave ha rinunciato a otto dei sedici container fermi da circa due mesi nello scalo calabrese, contenitori che secondo i manifestanti custodiscono acciaio balistico e materiale dual use. A terra, nel pomeriggio, il Coordinamento Calabria per la Palestina ha convocato un presidio davanti ai cancelli e poi, sul lungomare di San Ferdinando, una conferenza stampa per rilanciare la lotta contro la filiera bellica e l’economia di guerra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Gioia Tauro, cinque barche fermano una nave con componenti militari per Israele

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