A Gioia Tauro si aspetta l’arrivo di un’altra nave sospetta diretta a Israele, prevista per il 27. La situazione ha suscitato attenzione tra le autorità locali, che monitorano attentamente la situazione. Non sono stati forniti dettagli sulle caratteristiche della nave o sulle motivazioni del suo viaggio. La comunità resta in allerta, mentre le forze di sicurezza continuano a vigilare.

Legalità, sicurezza e rispetto del diritto internazionale. Si danno appuntamento nella Casa del popolo di Rosarno, dedicata a Peppe Valarioti, il comunista della piana ucciso dalla ‘ndrangheta 45 anni fa, con queste tre linee guida i movimenti antimilitaristi (Associazione “Per non dimenticare”, Bds Italia, Global Movement to Gaza, Orsa, Usb) che da anni si battono contro la libera (e impunita) circolazione di armi verso i teatri di guerra. Scaricate al porto gioiese dalle navi cargo Msc Marie Leslie e Msc Siena, le casse mobili contengono barre d’acciaio, alcune di forma quadrata altre tonda. Non ci sarebbero, per quanto misurato da appositi strumenti, tracce di radioattività. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Gioia Tauro resta vigile: altra nave sospetta per Israele in arrivo il 27

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