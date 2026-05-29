A Gioia Tauro ci sono 16 container fermi con forniture militari per Israele | la Flotilla protesta in mare
Al porto di Gioia Tauro sono rimasti bloccati 16 container con forniture militari destinate a Israele. I container contengono acciaio dual use di grado militare proveniente dall’India. La Flotilla protesta in mare contro la movimentazione delle merci. Le autorità non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul motivo del blocco e sulla situazione dei container. La nave che trasportava le forniture si trova ancora in rada.
Al porto di Gioia Tauro restano bloccati 16 container diretti in Israele con acciaio dual use di grado militare partito dall’India. Dopo i controlli della Guardia di finanza, il nodo passa al Viminale: deve nominare un perito per verificare la lega del metallo. Flotilla denuncia l’uso dei porti italiani per “l'economia di guerra” e organizza un presidio sul posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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