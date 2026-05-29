A Gioia Tauro ci sono 16 container fermi con forniture militari per Israele | la Flotilla protesta in mare

Notizia in breve

Al porto di Gioia Tauro sono rimasti bloccati 16 container con forniture militari destinate a Israele. I container contengono acciaio dual use di grado militare proveniente dall’India. La Flotilla protesta in mare contro la movimentazione delle merci. Le autorità non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul motivo del blocco e sulla situazione dei container. La nave che trasportava le forniture si trova ancora in rada.