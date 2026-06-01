Giochi della Gioventù 2026 | vince il Piemonte seguito da Lombardia e Puglia

L'edizione 2026 dei Nuovi Giochi della Gioventù si è conclusa con il Piemonte al primo posto, seguito da Lombardia e Puglia. La competizione ha visto la partecipazione di diverse regioni italiane, che hanno gareggiato in varie discipline. La vittoria del Piemonte è stata confermata dalla somma dei punteggi nelle diverse prove. La manifestazione è stata organizzata nelle scuole di tutta Italia e si è svolta nel rispetto delle normative vigenti.

La classifica finale ha visto il Piemonte occupare il gradino più alto del podio, seguito dalla Lombardia sul secondo e dalla Puglia sul terzo. Il risultato è stato comunicato dall’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, al termine della manifestazione conclusa il 29 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Il piazzamento arriva al termine di un anno scolastico scandito da fasi d’istituto, provinciali e regionali. Secondo i dati diffusi dall’USR Lombardia, l’edizione 2026 ha coinvolto a livello nazionale oltre 105mila studenti, circa 4mila eventi e più di 6mila finalisti arrivati a Roma. Gli studenti lombardi hanno gareggiato in dieci discipline: atletica leggera, nuoto, pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, pallamano, rugby tag, badminton, baskin e sitting volley. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giochi della Gioventù, si chiude l’edizione 2026. Il Piemonte trionfa nella classifica per RegioniL'edizione 2026 dei Giochi della Gioventù si è conclusa allo Stadio Olimpico di Roma, dove si è svolta la cerimonia finale.

Nuovi Giochi della Gioventù: la Puglia sul podio con il bronzo di BrindisiUna squadra di studenti di Brindisi, nata da zero, ha conquistato il terzo posto ai Giochi della Gioventù, battendo la Lombardia.

Temi più discussi: Giochi della Gioventù, chiusa l'edizione 2026. All'Olimpico in 6mila a fare festa con Michele Bravi, Ermal Meta e Trigno. Il Piemonte vince la classifica per Regioni; Giochi della Gioventù con 5000 studenti; 26-29 maggio: fase conclusiva dei Nuovi Giochi della Gioventù 2026; A Roma i Nuovi Giochi della Gioventù con 6.000 partecipanti: Pallamano protagonista con oltre 400 ragazzi.

| domani dalle ore 9:30 Trigno si esibirà allo Stadio Olimpico per la cerimonia di chiusura dei Giochi della Gioventù roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Organizzo Server Privati con Minigiochi e Zone Wars ogni giorno! (Provini attivi + Regali) reddit

Studenti valdostani ai Giochi della GioventùLa delegazione ha contato 150 persone. Ottimi risultati, grazie alla nuova formula, il commento degli accompagnatori ... rainews.it

Giochi della Gioventù 2026, a Roma 6 mila fra finalisti e accompagnatori per le finali e le premiazioniLe discipline coinvolte sono 11, all'inaugurazione presenti i ministri Valditara e Abodi. Tante le stelle dello sport al fianco dei ragazzi: Andrea Lucchetta, Alessia Filippi, Pino Maddaloni, Manuel B ... roma.corriere.it