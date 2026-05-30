Una squadra di studenti di Brindisi, nata da zero, ha conquistato il terzo posto ai Giochi della Gioventù, battendo la Lombardia. La squadra pugliese ha ottenuto il bronzo nel torneo, sorprendendo con la sua performance. Sono stati gli studenti stessi a rappresentare la regione, dimostrando competenze e impegno. La vittoria ha portato la Puglia sul podio, evidenziando il risultato di un gruppo emergente proveniente dalla provincia di Brindisi.

? Punti chiave Come ha fatto una squadra nata da zero a battere la Lombardia?. Chi sono gli studenti che hanno portato la Puglia sul podio?. Perché l'unione tra discipline diverse ha garantito questo successo nazionale?. Quali sono le ricette del modello formativo della Scuola Europea?.? In Breve Vittorie su Liguria 30-12, Emilia-Romagna 29-19 e Lombardia 35-29 nel girone Silver.. Atleti Bozzetti, Caforio, Mazzeo, Scorrano, Errico, Corlianò, Rubino e Stabile guidati dalle prof Tari e Poleti.. Squadra nata integrando studentesse di diverse discipline con ragazzi esperti di basket locale.. Risultato conferma il modello formativo sportivo della Scuola Europea di Brindisi a Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi Giochi della Gioventù: la Puglia sul podio con il bronzo di Brindisi

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