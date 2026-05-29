L'edizione 2026 dei Giochi della Gioventù si è conclusa allo Stadio Olimpico di Roma, dove si è svolta la cerimonia finale. Il Piemonte si è piazzato in testa nella classifica regionale. La manifestazione ha visto partecipanti provenienti da diverse regioni e ha coinvolto attività sportive e scolastiche. La giornata ha coinvolto studenti, insegnanti e familiari in un evento che ha celebrato l'aggregazione e la competizione.

All’Olimpico la conclusione della manifestazione che ha riconciliato sport e scuola. In 6mila a fare festa con Michele Bravi, Ermal Meta e Trigno. Premiati i vincitori di ogni categoria alla presenza dei Ministri Valditara e Abodi Lo Stadio Olimpico di Roma è stato il palcoscenico finale di una straordinaria festa di sport, di scuola e di condivisione. Si è conclusa ufficialmente, con la cerimonia di chiusura e con le premiazioni, la fase nazionale dei Giochi della Gioventù, la più grande manifestazione sportiva scolastica del Paese che ha riportato lo sport al centro del sistema educativo italiano. Una mattinata di vera e propria festa della "generazione Giochi" guidata con ritmo e coinvolgimento dai conduttori di RDS Next Cristina e Samu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giochi della Gioventù, si chiude l’edizione 2026. Il Piemonte trionfa nella classifica per Regioni

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domani ermal si esibirà allo stadio olimpico di roma per la cerimonia di chiusura dei giochi della gioventù x.com

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