Il ministro Abodi lancia i Giochi del Mediterraneo | Sono leva di sviluppo

Da quotidianodipuglia.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro ha annunciato l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, definendoli uno strumento di sviluppo. La manifestazione potrebbe rappresentare un'opportunità di cambiamento per Taranto. La presentazione è avvenuta durante la giornata conclusiva del Salone Mediterraneo, dedicata proprio a questa iniziativa. La conferma ufficiale dell'evento è stata comunicata nel corso dell'ultimo giorno della fiera.

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I Giochi del Mediterraneo possono essere l’avvio di un’inversione di tendenza per Taranto. E collocando i Giochi in uno dei panel della giornata conclusiva del Salone Mediterraneo dell’Impresa, Confcommercio ha voluto dare forza a quest’indicazione e, soprattutto, farla propria. Tuttavia non basta l’auspicio o prendere atto di quella che al momento è una potenzialità. Serve anche una coesione che trasformi la potenzialità in dato concreto, servono progetti e azioni che l’accompagnino e servono anche altre risorse finanziarie. Perché la visione di un possibile futuro non può tralasciare oggi e le difficoltà che ancora ci sono a meno di 90 giorni dall’inaugurazione dell’evento. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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