Montemesola Giochi del Mediterraneo | palazzetto e parcheggio pronti entro il 10 giugno

A Montemesola, i lavori per il palazzetto dello sport e il parcheggio sono in fase di completamento e si prevede che saranno pronti entro il 10 giugno. Le strutture sono state realizzate per ospitare eventi dei Giochi del Mediterraneo, e le autorità locali hanno comunicato i tempi di consegna previsti. Nessun dettaglio sulle eventuali criticità o ritardi è stato reso noto.

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Tarantini Time Quotidiano Il palazzetto dello sport e il parcheggio saranno pronti entro il 10 giugno. E’ questa la data di fine lavori annunciata questa mattina nel corso della conferenza stampa convocata a 100 giorni dai Giochi del Mediterraneo, tenutasi presso la Camera di Commercio a Taranto. I Giochi inizieranno il 21 agosto e termineranno il 3 settembre. Presenti in conferenza il ministro Abodi, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Per quanto riguarda Montemesola, l’intervento ha previsto il rifacimento del palazzetto dello sport, sia internamente che esternamente e la realizzazione di un ampio parcheggio (circa 170 posti auto), nella parte antistante la struttura.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Montemesola, Giochi del Mediterraneo: palazzetto e parcheggio pronti entro il 10 giugno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giochi del Mediterraneo: l?incognita della guerra e il rischio di slittamentoC’è un grosso punto interrogativo sullo scenario dei Giochi del Mediterraneo: la guerra. Taranto 2026: i Giochi del Mediterraneo sbarcano in Puglia con il Padel? Cosa sapere Taranto ospiterà la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, l'evento dei '-100 giorni'Abodi e Ferrarese alla conferenza per fare il punto su cantieri e preparativi. La diretta mercoledì 13 maggio alle 12.00 nella sede della Camera di Commercio di Taranto (ANSA) ... ansa.it Giochi del Mediterraneo, per la gestione impianti 40 proposte. Interessato un leader del settoreChiusa il 21 aprile la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti potenzialmente interessati a gestire gli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo una volta ... quotidianodipuglia.it