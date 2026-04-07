Giochi del Mediterraneo 4 milioni in più per la nave da 2500 posti per ospitare gli atleti

Per la ventunesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, è stato stanziato un aumento di quattro milioni di euro destinati alla nave con una capacità di 2.500 posti, destinata ad accogliere gli atleti partecipanti. La nave sarà utilizzata come struttura di supporto durante l'evento, che si svolgerà a Taranto. La somma aggiuntiva si aggiunge alle risorse già previste per garantire l'allestimento e il funzionamento del mezzo.

Quattro milioni in più per la nave da 2.500 posti da mettere a disposizione degli atleti che saranno a Taranto per la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo. È quanto ha deliberato il comitato organizzatore dei Giochi portando il plafond da 9 a 13 milioni. L’incremento si è reso necessario poiché sinora, a parte i bandi di gara andati a vuoto per il nolo delle due navi per tre settimane - a vuoto nel senso che non si è registrata alcuna partecipazione -, solo la nave più grande da 3.500 posti risulta assegnata ad una compagnia maltese. Su quest’ultima, il comitato aveva messo una base di 17 milioni che, uniti ai 9 per la nave più piccola, portavano ad un totale di 26 milioni le risorse disponibili per le due unità. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Giochi del Mediterraneo, 4 milioni in più per la nave da 2500 posti per ospitare gli atleti Giochi del Mediterraneo, tra gli sponsor anche Nike. Restano i nodi nave e masterplanÈ Nike il secondo sponsor importante della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo in programma dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto,... La guerra in Iran rischia di far saltare i Giochi del Mediterraneo a Taranto: il problema sono le navi per gli atletiLa voce si rincorre da qualche giorno: davvero i Giochi del Mediterraneo rischiano nuovamente di saltare, o quantomeno essere rinviati? Stavolta però... Temi più discussi: Giochi del Mediterraneo a Taranto, si va avanti; Giochi Matematici del Mediterraneo 2026, 12 studenti della provincia di Frosinone alle finali di Palermo; Centocinquanta delegati a Taranto per pianificare i Giochi del Mediterraneo; Giochi del Mediterraneo 2026: Taranto apre al mercato per gli impianti. Giochi del Mediterraneo, 4 milioni in più per la nave da 2500 posti per ospitare gli atletiQuattro milioni in più per la nave da 2.500 posti da mettere a disposizione degli atleti che saranno a Taranto per la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo. È quanto ... quotidianodipuglia.it La guerra in Iran rischia di far saltare i Giochi del Mediterraneo a Taranto: il problema sono le navi per gli atletiLa voce si rincorre da qualche giorno: davvero i Giochi del Mediterraneo rischiano nuovamente di saltare, o quantomeno essere rinviati? Stavolta però non c’entrerebbero i veti politici, ritardi, scont ... ilfattoquotidiano.it Giochi del Mediterraneo, Vietri attacca: “Sugli impianti basta decisioni in solitaria” urly.it/31fbqc #giornalerossoblu - facebook.com facebook