Mobilità sostenibile Forza Italia all' attacco del Pd | Dal Governo 10 milioni per Forlì i dem omettono la verità

Nella discussione sulla mobilità sostenibile e la qualità dell’aria, si sono confrontate le forze politiche coinvolte. Il partito di maggioranza ha criticato il Partito Democratico per aver omesso dettagli sui fondi statali destinati a migliorare l’ambiente nella Pianura Padana. Secondo le accuse, il Governo avrebbe stanziato 10 milioni di euro specificamente per la città, mentre il partito di opposizione avrebbe fornito informazioni incomplete sulla questione.