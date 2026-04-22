Mobilità sostenibile Forza Italia all' attacco del Pd | Dal Governo 10 milioni per Forlì i dem omettono la verità
Nella discussione sulla mobilità sostenibile e la qualità dell’aria, si sono confrontate le forze politiche coinvolte. Il partito di maggioranza ha criticato il Partito Democratico per aver omesso dettagli sui fondi statali destinati a migliorare l’ambiente nella Pianura Padana. Secondo le accuse, il Governo avrebbe stanziato 10 milioni di euro specificamente per la città, mentre il partito di opposizione avrebbe fornito informazioni incomplete sulla questione.
E' scontro politico sulla qualità dell’aria e la mobilità sostenibile. Al centro della contesa, i finanziamenti governativi destinati al miglioramento ambientale della Pianura Padana e la strategia della Giunta Zattini. Con una nota congiunta, i consiglieri comunali di Forza Italia – la.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Mobilità sostenibile, oltre 10 milioni di euro a Forlì. "Le città sono chiamate a ripensare i propri spazi, a partire dai centri storici"
Castellabate: mobilità sostenibile, intesa da 5 milioni per la costa cilentanaTempo di lettura: 2 minuti Una rete di mobilità sostenibile e lenta lungo la fascia costiera cilentana, in provincia di Salerno, con un investimento...
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Forza Italia, Costa nuovo capogruppo alla Camera: l'ex ministro eletto per acclamazione al posto di Barelli; Pedonalizzazioni, tocca a Piazza Bra. Stop alle auto davanti alla Gran Guardia; FI - FORZA ITALIA * CAMERA: BOSCAINI (FI): TPL PILASTRO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE; Forza Italia Giovani: Concetta De Cicco nominata segretaria cittadina di Benevento.
A E.On gara di Autostrade per l'Italia per ricarica auto elettricheE.On Italia si è aggiudicata la procedura competitiva indetta da Autostrade per l'Italia per l'affidamento del servizio di ricarica autostradale dei veicoli elettrici. L'assegnazione riguarda tre ... ansa.it
Italia in ritardo di 5 anni sulle auto elettriche rispetto all'EuropaNei prossimi tre anni il 40% degli italiani prevede di acquistare un'auto. Le ibride raccolgono circa il 50% delle preferenze, l'elettrico raggiunge il 12%. Restano però forti barriere. A fronte del ... ansa.it
Il presidente della Regione e della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. agli alleati: «Non si può non votare a favore». La Lega e Forza Italia sulla stessa linea, i meloniani rischiano l’isolamento - facebook.com facebook
Marina Berlusconi rassicura Meloni: “Leali alla premier, Forza Italia sta nel centrodestra”. Di @carusocarmelo x.com