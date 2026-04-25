A Taranto nel 2026 si terranno i Giochi del Mediterraneo, con la ventesima edizione prevista dal 21 agosto al 3 settembre. L'evento coinvolgerà diverse discipline sportive, tra cui il padel, che farà il suo debutto in questa manifestazione. La città pugliese si prepara ad accogliere atleti e spettatori provenienti da vari paesi del Mediterraneo, con infrastrutture e strutture sportive già in fase di allestimento.

? Cosa sapere Taranto ospiterà la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo dal 21 agosto al 3 settembre 2026.. Il programma include il Padel dopo la decisione presa a Bruxelles il 22 aprile 2026.. Dal 21 agosto al 3 settembre 2026, Taranto diventerà il cuore pulsante del Mediterraneo ospitando la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, un evento che mira a trasformare lo sport in un motore di connessione tra popoli e sviluppo territoriale. La città pugliese, descritta da Alessandro Leogrande come un luogo caratterizzato da diversi strati storici, si appresta a riprendere il suo ruolo di snodo fondamentale tra le diverse sponde del mare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto 2026: i Giochi del Mediterraneo sbarcano in Puglia con il Padel

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