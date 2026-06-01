Dottie Wilson, nata nel 1923 e residente in una casa di riposo nel Connecticut, si sveglia ogni giorno con una serie di attività programmate. La donna di 103 anni partecipa a incontri e svolge esercizi, mantenendo un ritmo intenso nonostante l’età avanzata. La sua routine quotidiana include anche momenti di socializzazione e svago, senza mostrare segni di rallentamento.

Superare i 100 anni non significa necessariamente rallentare. Dorothy “Dottie” Wilson, nata nel 1923 e oggi residente in una struttura per anziani nel Connecticut, continua ad avere giornate piene di appuntamenti, attività e incontri. A 103 anni partecipa a eventi sociali, segue corsi di ginnastica, frequenta la chiesa, gioca a bridge e accoglie i nuovi arrivati nella comunità in cui vive. La sua storia è stata raccontata da Today.com, dove Wilson ha condiviso alcune delle abitudini che, a suo avviso, l’hanno aiutata a mantenersi attiva e soddisfatta nel corso della vita. Nessuna formula magica, nessuna dieta miracolosa. Piuttosto una combinazione di movimento, relazioni sociali, curiosità e voglia di restare coinvolta nel mondo che la circonda. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Giocare online è il segreto della longevità? La storia di Dottie Wilson e i consigli di una donna di 103 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A girl with superpowers saves a dying CEO,and he falls for her at first sight!

Notizie e thread social correlati

Traguardi di longevità per un repubblicano della prima ora: il signor Mario spegne 103 candelineUn uomo della prima ora nel panorama politico locale ha celebrato il suo 103° compleanno.

Erminia compie 104 anni: il segreto della longevità venetaA Bosco Chiesanuova, nel pomeriggio, si è svolta una cerimonia in occasione del 104° compleanno di Virginia Lovati, conosciuta come Erminia.