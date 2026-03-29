A Bosco Chiesanuova, nel pomeriggio, si è svolta una cerimonia in occasione del 104° compleanno di Virginia Lovati, conosciuta come Erminia. La celebrazione si è svolta presso Villa San Giacomo, attirando amici e familiari. La festeggiata ha ricevuto numerosi attestati e regali durante l’evento, che ha coinvolto anche un rinfresco finale.

Un pomeriggio di grande emozione ha trasformato Villa San Giacomo in un teatro di vita reale. A Bosco Chiesanuova, la signora Virginia Lovati, nota a tutti come Erminia, ha festeggiato i suoi 104 anni. La celebrazione si è svolta giovedì 26 marzo presso il centro servizi, con la presenza del vescovo emerito Giuseppe Zenti e delle autorità locali. Non si tratta solo di una ricorrenza personale, ma di un evento che rivela la struttura sociale di un territorio dove le tradizioni non sono relitti del passato, ma pilastri dell’identità contemporanea. La longevità di Erminia non è un caso isolato, ma un sintomo della resilienza veneta. Nata nel 1922 a Mizzole, questa donna ha vissuto decenni di trasformazioni storiche senza perdere il contatto con la sua comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Erminia compie 104 anni: il segreto della longevità veneta

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