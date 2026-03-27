Traguardi di longevità per un repubblicano della prima ora | il signor Mario spegne 103 candeline

Un uomo della prima ora nel panorama politico locale ha celebrato il suo 103° compleanno. La persona, molto conosciuta nella comunità, ha vissuto oltre un secolo e ha rappresentato un punto di riferimento per la tradizione repubblicana. La famiglia e gli amici hanno partecipato alla festa, che si è svolta in modo semplice e conviviale. La sua lunga vita è stata segnata da vari eventi legati alla storia della zona.

"La sua saggezza e la sua dedizione ai valori civici e repubblicani rappresentano ancora oggi un esempio per tutti", ha commentato il vicesindaco Eugenio Fusignani Mario Valbonesi, un pezzo di storia della comunità ravennate e della tradizione repubblicana, ha raggiunto un altro traguardo: soffiando sulle sue prime 103 candeline. Sabato scorso, a celebrare il ravennate al circolo Endas di San Zaccaria è stato il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani che ha portato a Mario i saluti del sindaco Alessandro Barattoni e dell’intera comunità ravennate. Accanto a lui, per festeggiare questo invidiabile obiettivo, erano presenti la figlia Verdiana, la nuora, il genero, i nipoti e i pronipoti, insieme a tutta la comunità di San Zaccaria. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Traguardi di longevità per un repubblicano della prima ora: il signor Mario spegne 103 candeline Articoli correlati Traguardi di longevità, 'nonna' Margherita soffia sulle 100 candelineDomenica la centenaria ha celebrato il secolo di vita con una grande festa partecipata anche dalla sindaca Elena Zannoni Un grande traguardo quello... Il “Centro d’arte Raffaello” spegne 40 candeline con un ciclo di mostre: Dalì e Stedman i protagonisti della primaUn percorso espositivo che mette in dialogo quattro grandi maestri di fama internazionale del Novecento con altrettanti artisti contemporanei del... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Traguardi di longevità per un... Discussioni sull' argomento Niente farmaci fino a 99 anni e una vita sulla ruspa: i segreti di longevità del centenario Tonino; I Distretti famiglia protagonisti di nuovi traguardi di welfare territoriale; Technogym, oltre al miliardo di fatturato nel 2025. Alessandri: Traguardo storico; Come la comunicazione sensorimotoria modella i processi collaborativi: il progetto di Lucia Sacheli finanziato dal Fondo Italiano per la Scienza con 1.300.000 euro. I 100 anni di Tonino Bighini. Festa grande a BasiagoPer decenni ha operato nelle campagne col suo trattore e la sua ruspa. Nel 1977 spianò il terreno per realizzare il campo da calcio parrocchiale, ancora oggi utilizzato. msn.com È tempo di accompagnare gli studenti verso nuovi traguardi! È arrivato “Aim Higher”, il nuovo corso di inglese per la Scuola secondaria di secondo grado che guida al raggiungimento del livello B1+. Tra le risorse digitali troverai i “Sam’s Reel”, i video di un si - facebook.com facebook