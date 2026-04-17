L'amarezza di Fabio Cannavaro sull'Italia 2006 | Forse ho sbagliato io In 20 anni non ci siamo più visti

Nel 2006, Fabio Cannavaro guidava la nazionale italiana vincitrice del Mondiale a Berlino. Dopo quasi venti anni, l’ex capitano ammette di avere un grande rimpianto legato a quel periodo, rivelando di pensare di aver sbagliato nel non aver fatto di più per mantenere i contatti con i compagni di squadra. Attualmente, Cannavaro spiega di aver perso i rapporti con la maggior parte di loro e di rimpiangere quei momenti condivisi.

Nel 2006 Fabio Cannavaro era il capitano dell'Italia campione del mondo a Berlino, oggi confessa di avere un grande rimpianto: "Forse ho sbagliato io, perché da capitano dovevo spingere di più per rivederci, al di là della chat".🔗 Leggi su Fanpage.it

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