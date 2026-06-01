Ginnastica ritmica a Catania grande festa al Pala Arcidiacono
Il Campionato Nazionale CSAIn di Ginnastica Ritmica si è concluso al Pala Arcidiacono di Catania dopo tre giorni di gare, con un grande entusiasmo tra atlete, famiglie e pubblico. Le competizioni hanno visto esibizioni di esercizi eleganti e coreografie coordinate, accompagnate dal ritmo serrato delle gare. L’evento ha coinvolto numerose squadre e ha portato alla valorizzazione della disciplina nel territorio, lasciando un bilancio positivo.
Dal colore delle pedane all’eleganza degli esercizi, passando per il ritmo serrato delle gare, l’entusiasmo delle famiglie e l’abbraccio della città di Catania: il Campionato Nazionale CSAIn di Ginnastica Ritmica si chiude con un bilancio estremamente positivo, trasformando tre intense giornate. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Segui gli aggiornamenti su Catania.
GARA DI GINNASTICA NOEMI CAVALERI FA UNA PRESTAZIONE EMOZIONANTE!
Notizie e thread social correlati
La ginnastica ritmica regionale torna a Forlì: al Pala Marabini l’ultimo test prima dei nazionali UispLa ginnastica ritmica regionale si riunisce di nuovo a Forlì, presso il Pala Marabini di San Martino in Strada, per la seconda gara del circuito.
Ginnastica ritmica, Campionato Individuale Gold Allieve: ottimi risultati per la Nike CataniaLo scorso weekend a Chieti si è disputato il Campionato Individuale Gold Allieve di ginnastica ritmica, organizzato dalla Federazione Ginnastica...
Argomenti più discussi: Ginnastica Ritmica, a Catania 700 atlete al Pala Arcidiacono dal 29 al 31 maggio; Ginnastica ritmica: a Catania il campionato nazionale Csain; Ginnastica Ritmica, Catania capitale nazionale, 700 atlete al via; Ginnastica ritmica a Catania, grande festa al Pala Arcidiacono.
Le foto rivelano sensazioni speciali. Le emozioni di chi coltiva un sogno. E quelli di chi il sogno l'ha realizzato. La seconda giornata del campionato nazionale di ginnastica ritmica è andata in scena al Pala Arcidiacono di Catania alla presenza del presidente n facebook
Ginnastica Ritmica, a Catania 700 atlete al Pala Arcidiacono dal 29 al 31 maggioL’evento, organizzato da CSAIn con il patrocinio del Comune di Catania, porterà a Catania circa 700 atlete provenienti da tutta Italia, confermando il ruolo sempre più centrale della città etnea nell’ ... cataniatoday.it