Ginnastica ritmica a Catania grande festa al Pala Arcidiacono

Notizia in breve

Il Campionato Nazionale CSAIn di Ginnastica Ritmica si è concluso al Pala Arcidiacono di Catania dopo tre giorni di gare, con un grande entusiasmo tra atlete, famiglie e pubblico. Le competizioni hanno visto esibizioni di esercizi eleganti e coreografie coordinate, accompagnate dal ritmo serrato delle gare. L’evento ha coinvolto numerose squadre e ha portato alla valorizzazione della disciplina nel territorio, lasciando un bilancio positivo.