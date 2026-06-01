Ginnastica ritmica a Catania grande festa al Pala Arcidiacono

Da cataniatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Campionato Nazionale CSAIn di Ginnastica Ritmica si è concluso al Pala Arcidiacono di Catania dopo tre giorni di gare, con un grande entusiasmo tra atlete, famiglie e pubblico. Le competizioni hanno visto esibizioni di esercizi eleganti e coreografie coordinate, accompagnate dal ritmo serrato delle gare. L’evento ha coinvolto numerose squadre e ha portato alla valorizzazione della disciplina nel territorio, lasciando un bilancio positivo.

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Dal colore delle pedane all’eleganza degli esercizi, passando per il ritmo serrato delle gare, l’entusiasmo delle famiglie e l’abbraccio della città di Catania: il Campionato Nazionale CSAIn di Ginnastica Ritmica si chiude con un bilancio estremamente positivo, trasformando tre intense giornate. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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