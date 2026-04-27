La ginnastica ritmica regionale torna a Forlì | al Pala Marabini l’ultimo test prima dei nazionali Uisp

La ginnastica ritmica regionale si riunisce di nuovo a Forlì, presso il Pala Marabini di San Martino in Strada, per la seconda gara del circuito. La Polisportiva Cava Ginnastica si occupa dell’organizzazione di questo evento, che rappresenta l’ultimo test prima delle competizioni nazionali Uisp. La manifestazione coinvolge diverse atlete provenienti dalla regione e si svolge con la partecipazione di varie squadre, in un clima di attesa per le sfide più importanti in programma prossimamente.

FORLÌ – Il grande spettacolo della ginnastica ritmica fa nuovamente tappa a Forlì. Dopo il successo della prova d’apertura di gennaio, la Polisportiva Cava Ginnastica torna in cabina di regia per organizzare e ospitare, al Palazzetto “Marabini” di San Martino in Strada, la seconda prova del.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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