Ginnastica ritmica Campionato Individuale Gold Allieve | ottimi risultati per la Nike Catania

Lo scorso weekend a Chieti si è disputato il Campionato Individuale Gold Allieve di ginnastica ritmica, organizzato dalla Federazione Ginnastica Italia. La competizione ha visto protagoniste le giovani ginnaste al massimo livello previsto per questa categoria. Tra le società partecipanti, la Nike Catania ha ottenuto risultati positivi, portando a termine diverse performance di rilievo durante le due giornate di gara.

Si è svolto lo scorso weekend (18-19 Aprile) a Chieti il Campionato Individuale Gold Allieve della Federazione Ginnastica Italia sezione Ginnastica ritmica, il massimo livello previsto per le giovani ginnaste. Dopo aver ottenuto il pass dai rispettivi campionati di Zona tecnica (5 zone tecniche).🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Ginnastica ritmica, campionato regionale e Gold allieve: ottime prestazioni per le atlete della Nike Catania AsdSi è svolta lo scorso 1 marzo, presso il palazzetto di Misilmeri, la 2° prova del campionato gold allieve, valevole anche per l'assegnazione dei... Ginnastica Falciai, ottimi risultati nella seconda prova del campionato regionale Gold AllieveSabato a Campi Bisenzio si è svolta la seconda prova del campionato regionale Gold Allieve, appuntamento che ha assegnato i titoli di campionesse... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ginnastica ritmica, campionati nazionali Gold: bronzo per Nicole Castellano della Gr Pontecagnano; Asd Ginnastica Riviera dei Fiori sugli scudi nei Campionati Regionali; Rhythmic School, Grace Giardina ottava a Chieti nella finale nazionale Allieve Gold GR; S.G. Concordia: un altro podio tricolore al Campionato Nazionale Individuale Gold Allieve. Ginnastica ritmica, a Chieti assegnati i titoli del Campionato Gold AllieveIl Palatricalle ha ospitato il 18 e 19 aprile la rassegna nazionale individuale: due giornate di alto livello tecnico e grande partecipazione di pubblico. Chiet ... sportface.it Denise Paradiso sfiora il podio al Campionato Italiano Allieve GoldPochi centesimi di punto hanno impedito alla giovane ginnasta di Eurogymnica di classificarsi terza in campo tricolore ... giornalelavoce.it 28-29 marzo 2026, Cantalupa Zona tecnica 2 Campionato individuale Gold Junior e Senior Accompagnate dalla nostra direttrice tecnica Serena Sergiani, le nostre junior Vannoni e Ceccoli staccano il pass per il nazionale di Chieti Questi i risultati di g - facebook.com facebook