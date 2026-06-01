Ginnastica artistica Sofia Riccio si aggiudica l' oro alle Nazionali
Sofia Riccio, 14 anni, di Grottaminarda, ha vinto l’oro nella gara di ginnastica ritmica, specialità “cerchio”, ai Campionati Nazionali. La giovane atleta ha ottenuto il punteggio più alto tra le concorrenti di tutta Italia. La competizione si è svolta questa settimana, con Riccio che ha presentato una routine ineccepibile davanti alla giuria. La vittoria rappresenta un risultato importante per la sua carriera sportiva.
La giovanissima Sofia Riccio di Grottaminarda si aggiudica l'oro alle Nazionali di Ginnastica ritmica, specialità "cerchio". Sedici anni, talento, grazia e grande determinazione, Sofia - che ha conquistato anche un quarto posto nella specialità "palla" - ha la stoffa della campionessa ed ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Incredible final by Sofia Raffaeli of the new ribbon - GP Marbella 2026
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