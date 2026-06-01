Ginnastica artistica Sofia Riccio si aggiudica l' oro alle Nazionali

Notizia in breve

Sofia Riccio, 14 anni, di Grottaminarda, ha vinto l’oro nella gara di ginnastica ritmica, specialità “cerchio”, ai Campionati Nazionali. La giovane atleta ha ottenuto il punteggio più alto tra le concorrenti di tutta Italia. La competizione si è svolta questa settimana, con Riccio che ha presentato una routine ineccepibile davanti alla giuria. La vittoria rappresenta un risultato importante per la sua carriera sportiva.