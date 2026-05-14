Ginnastica Riccione Academy festeggia Sofia | è tra le big nazionali 12° posto alle finali tricolori

Sofia Caltagirone, ginnasta della Riccione Academy, ha ottenuto il 12° posto alle finali dei campionati italiani, confermando la sua presenza tra le migliori a livello nazionale. La giovane atleta, già vicecampionessa regionale, ha vinto la Zona Tecnica, competizione che ha coinvolto le migliori ginnaste delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Umbria, nella categoria Gold Allieve 2. La sua crescita nel settore della ginnastica ritmica prosegue con risultati di rilievo in ambito competitivo.

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Sofia Caltagirone continua il suo percorso di crescita. Dopo essersi laureata vicecampionessa regionale e aver vinto la Zona Tecnica (che ha visto in gara le migliori ginnaste delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Umbria) nella categorie Gold Allieve 2, la giovane e talentuosa atleta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Raggisolaris Academy: l’Under 15 vola alle finali nazionali? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ragazzi a rimontare dopo la sconfitta iniziale? Chi sono i pilastri che hanno sostenuto questo percorso sportivo?... Basket giovanile Domenica il debutto. L’Academy Faenza alle finali nazionaliÈ tutto pronto per la prima partecipazione della Raggisolaris Academy alle finali nazionali Under 15 Eccellenza, dove le migliori sedici squadre... Si parla di: Academy CFC 2009 da applausi al Torneo Internazionale di Riccione. Ginnastica Riccione Academy tra le prime otto in Italia: un successo nonostante le avversitàStagione eccellente per la Ginnastica Riccione Academy, che per il secondo anno di fila figura tra le prime otto in Italia con la sua squadra di punta della sezione artistica. Per il campionato di A1 ... ilrestodelcarlino.it Riccione Academy in alto. La final eight è a un passoPur senza la stella Viktorija Listunova, ferma per la rottura del tendine d’Achille, la Ginnastica Riccione Academy chiude al nono posto la seconda prova del Campionato di A1 e si avvicina alla Final ... ilrestodelcarlino.it