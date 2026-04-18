Un ex calciatore di fama internazionale ha raccontato di aver attraversato un periodo difficile, dichiarando di aver vissuto momenti di grande oscurità e di non essere mai stato completamente lucido durante quel periodo. La sua testimonianza arriva mentre il calcio italiano sta vivendo giornate intense, con l’attenzione rivolta anche ad altri protagonisti del mondo sportivo. La sua esperienza personale si inserisce in un quadro più ampio di discussioni sulla salute mentale e le difficoltà degli atleti.

L’ex calciatore 40 anniche si è classificato secondo ai Mondiali del 2014 con l’Argentina, lo confessa “Ho sperimentato l’oscurità” e parla di i loro problemi di salute mentale derivavano dalle loro dipendenze. Ho sperimentato l’oscurità. Mi stavo facendo del male. Ho alternato attacchi di depressione e ansia. Non ero mai lucido, avevo la testa piena di pensieri negativi Lavezzi chiese aiuto e, Dopo aver trascorso del tempo in ospedale per riprendersi, Riuscì a rimettere in sesto la sua vita grazie alla sua famiglia e alla nascita del suo secondo figlio (Vittorio). “Un profondo senso di inquietudine, sperimentavo l’oscurità. Facevo del male a me stesso.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il fuoriclasse del calcio che ha toccato il fondo: “Ho vissuto il buio, non sono mai stato lucido”

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Lavezzi racconta il dramma vissuto: «Avevo toccato il fondo, ho conosciuto l’oscurità. Facevo del male a me e a chi mi stava vicino». La toccante confessione del PochoBernardo Silva lascia il Manchester City a fine stagione, ora è ufficiale! Il portoghese andrà via a zero.

Dalla droga al percorso di rinascita: “Ho toccato il fondo e sono stato abbandonato in strada come un rifiuto. Finalmente sono riuscito a chiedere aiuto"Il racconto di una vita segnata da dipendenze, reati e cadute profonde, ma anche dalla volontà di rialzarsi e ripartire.

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