Durante la finale del circuito danza di Amici 25, l’allievo Alessio Di Ponzio ha vinto la competizione superando Emiliano, allievo di Alessandra Celentano. In un’intervista successiva, Di Ponzio ha raccontato di aver attraversato un periodo difficile a causa di un infortunio, che lo ha portato a sentirsi al minimo delle sue possibilità, ma ha anche spiegato di essere riuscito a riprendersi. Ha inoltre espresso il desiderio di entrare tra i professionisti e ha menzionato Emanuel Lo come una figura di riferimento che lo ha supportato.

La finale del circuito danza di Amici si è conclusa con la vittoria di Alessio Di Ponzio, che ha avuto la meglio su Emiliano, allievo di Alessandra Celentano, al termine di una sfida molto intensa. Il percorso del ballerino assume però un significato ancora più profondo se si guarda al suo passato recente. Nella precedente edizione, infatti, Alessio aveva già colpito la commissione per tecnica e determinazione, ma un infortunio lo aveva costretto ad abbandonare il programma prima del tempo. Dopo un anno di lavoro e crescita personale, è tornato nella scuola più consapevole e determinato. Ha riconquistato l’accesso al Serale e ha affrontato ogni esibizione con grande concentrazione e voglia di riscatto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Amici 25, intervista ad Alessio Di Ponzio: “Nel periodo dell’infortunio ho toccato il fondo ma sono riuscito a rialzarmi. Entrare tra i professionisti sarebbe un bel traguardo. Emanuel Lo è stato come un padre per me”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ALESSIO DI PONZIO E ALEX CALU BALLANO INSIEME

Sullo stesso argomento

Alessio Di Ponzio: “Dopo Amici voglio ballare con Mahmood. Mi sono infortunato, ma la passione mi ha rialzato. Emanuel Lo è stato un papà. Investirò i 50mila euro vinti in viaggi di lavoro”A vincere ad “Amici di Maria De Filippi” il Premio di categoria per il Ballo, del valore di 50mila euro in gettono d’oro, è stato Alessio Di Ponzio.

Dalla droga al percorso di rinascita: “Ho toccato il fondo e sono stato abbandonato in strada come un rifiuto. Finalmente sono riuscito a chiedere aiuto"Il racconto di una vita segnata da dipendenze, reati e cadute profonde, ma anche dalla volontà di rialzarsi e ripartire.

Il ritorno di Alessio Di Ponzio ad Amici 25: tra la coppa e il podio mancatoDopo un infortunio che lo costrinse a fermarsi, Alessio Di Ponzio è tornato ad Amici e ha conquistato la coppa nella categoria ballo: parole, ringraziamenti e reazioni dal mondo del talent ... notizie.it

In foto: Alessio Di PonzioLa finale del circuito danza di Amici si è conclusa con la vittoria di Alessio Di Ponzio, che ha avuto la meglio su Emiliano. superguidatv.it