Billy Gilmour si è infortunato al ginocchio durante una partita amichevole tra Scozia e Curacao, uscendo dal campo dopo circa 40 minuti di gioco. Il centrocampista del Napoli ha subito un possibile problema durante la prima frazione di gioco. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulle condizioni o sulla durata del recupero. La sua presenza ai prossimi Mondiali potrebbe essere a rischio.

Billy Gilmour esce dal campo nella sfida amichevole tra Scozia e Curacao dopo 40 minuti: possibile problema al ginocchio per il centrocampista del Napoli nel primo tempo. Le condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni, ma c’è tensione nello staff scozzese. Gilmour: il nuovo stop interrompe il recupero. L’episodio accaduto durante l’amichevole scozzese rappresenta un nuovo capitolo della stagione travagliata del regista azzurro. Gilmour ha abbandonato il terreno di gioco senza zoppicare, ma i media scozzesi riferiscono di un probabile fastidio al ginocchio poco prima dell’intervallo. Le condizioni ufficiali restano ancora da chiarire, così come l’entità del problema muscolare o articolare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Gilmour, infortunio con la Scozia: Mondiali a rischio?

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