Durante un'amichevole tra la Scozia e Curaçao, il centrocampista del Napoli ha subito un infortunio al ginocchio che lo ha portato ad abbandonare il campo al 42° minuto. La stagione di Gilmour è stata caratterizzata da diversi problemi fisici e questa nuova lesione si aggiunge alla sua serie di infortuni. Non sono stati forniti dettagli sulla gravità dell'infortunio o sui tempi di recupero. La partita si è conclusa senza ulteriori incidenti significativi.

Stagione davvero sfortunata per Gilmour, l’altro centrocampista scozzese del Napoli. Durante la partita amichevole contro il Curaçao, Billy avrebbe rimediato un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a lasciare il campo al 42?. La partita è poi stata vinta dalla Tartan Army per 4-1. Nuovo infortunio per Gilmour. Gilmour – foto Nicola IanualeImage Sport Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo scozzese avrebbe sofferto un problema al ginocchio e le sue condizioni saranno da approfondire nelle prossime ore. Una vera e propria stagione maledetta per Gilmour, reduce da una pubalgia che tra novembre e febbraio lo ha tenuto fuori per circa quattro mesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gilmour si ferma: infortunio al ginocchio durante Scozia-Curaçao

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