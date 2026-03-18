Il club Lazio sta cercando di rinnovare il contratto di Gila Lazio, mentre il presidente Lotito lavora per blindarlo. Nel frattempo, il Milan mostra interesse per il giocatore e si aggira tra le possibili destinazioni, anche se un’altra squadra sembra in vantaggio nelle trattative. La situazione rimane aperta e nessuna decisione è stata ancora presa ufficialmente.

Mercato Napoli, Manna guarda alla Premier: vuole riportare in Italia Tonali e non solo! ll piano d’azione Lewandowski, quale futuro? Il punto tra i record col Barcellona e le trattative per il rinnovo Calciomercato Milan, caccia al bomber: il nuovo sogno è Retegui! Primo incontro chiave di Tare, c’è anche il piano B Lautaro ammette: «Il desiderio di tornare al Racing è sempre presente in me. Ho ancora 3 anni di contratto con l’Inter, vi svelo il mio sogno» Infortunio Skorupski, problema più serio del previsto e stagione finita! Ecco... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Gila Lazio, Lotito prova a blindarlo? Milan in agguato, ma la squadra in pole per il suo acquisto è un’altra!

Articoli correlati

Leggi anche: Milan, altra prova: senza Rabiot sei un’altra squadra. Ma l’errore arriva dal mercato

Gila verso l’addio alla Lazio? Blitz del Milan: dialogo aperto con Lotito!Vlasic l’oro del Torino, il croato dice no all’Arabia Saudita e giura amore eterno: il retroscena sul patto d’acciaio stretto con Baroni Amorim...

Contenuti e approfondimenti su Gila Lazio

Temi più discussi: Calciomercato Milan, per la difesa occhi su Gila: il piano del ds Tare; Lazio-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Lazio-Milan, riflettori su Gila: il futuro resta in bilico; Lazio-Sassuolo: le probabili formazioni e dove vedere la partita.

Futuro Gila, la Lazio prova a blindare lo spagnolo: Inter e Milan alla finestra. I dettagliFuturo Gila, la Lazio vuole blindare il difensore ma non manca la concorrenza: Inter e Milan alla finestra, ma occhio alla Premier Il futuro di Mario Gila è diventato un vero e proprio caso di mercato ... lazionews24.com

Calciomercato Lazio | Gila, non solo il Milan: c'è una squadra in vantaggioCALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ci hanno provato in tutti i modi Christian Pulisic e Rafa Leao, ma era come sbattere la testa contro il muro. Contro un muro spagnolo alto ... lalaziosiamonoi.it

LAZIO MILAN / LA PAGELLA DEL CORRIEREDELLOSPORT.IT Gila 7,5 - Altra prestazione “Real” dopo quella con il Sassuolo. È ovunque, contrasta tutti e non fa mancare il suo contributo in fase d’impostazione. - facebook.com facebook

La #Juventus sta prendendo informazioni per Mario #Gila della #Lazio, è il profilo su cui i sono più forti insieme a quello di #Senesi. #Cabal out in estate e anche #Gatti potrebbe ricevere nuovamente il corteggiamento del #Milan. x.com