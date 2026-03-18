Gila Lazio Lotito prova a blindarlo? Milan in agguato ma la squadra in pole per il suo acquisto è un’altra!

Da calcionews24.com 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club Lazio sta cercando di rinnovare il contratto di Gila Lazio, mentre il presidente Lotito lavora per blindarlo. Nel frattempo, il Milan mostra interesse per il giocatore e si aggira tra le possibili destinazioni, anche se un’altra squadra sembra in vantaggio nelle trattative. La situazione rimane aperta e nessuna decisione è stata ancora presa ufficialmente.

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