La scuola ricorda Pio La Torre il prefetto | Dobbiamo credere che le cose possono cambiare

Oggi si è svolta una cerimonia per ricordare il 44° anniversario dell’uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. La scuola ha organizzato un evento con testimonianze e riflessioni, mentre il prefetto ha invitato a mantenere la fiducia nella possibilità di cambiamenti. La giornata ha visto la partecipazione di studenti e rappresentanti istituzionali, che hanno condiviso ricordi e riflessioni sul passato.

Una giornata di incontro e memoria per celebrare il 44esimo anniversario dell’uccisione di Pio la Torre e Rosario Di Salvo attraverso testimonianze dirette e riflessioni concrete. A organizzare l’evento il Centro Studi Pio La Torre che quest’anno ha riunito tutti all’istituto a lui intitolato di.🔗 Leggi su Palermotoday.it A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Scarlet, intervista a Mamoru Hosoda: ”Le cose possono cambiare solo con il dialogo"Abbiamo uno degli autori più importanti ed espressivi del panorama dell'animazione giapponese. Leggi anche: Palermo ricorda Pio La Torre e Rosario Di Salvo a 44 anni dall’agguato mafioso Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Palermo ricorda Pio La Torre e Rosario Di Salvo: il 30 aprile la celebrazione all'Istituto di via Nina Siciliana; 44 anni fa veniva ucciso Pio La Torre. Le iniziative per ricordarlo; A Treviso chiude l’asilo di San Pelajo. Tre maestre licenziate, la petizione dei genitori; Mattarella ricorda La Torre Contributo decisivo alla causa della legalità. Riese Pio x | Due incidenti (e altrettanti feriti) in meno di un’ora - facebook.com facebook 30 aprile 1982 A Palermo la mafia assassina Pio La Torre e il suo autista Rosario Di Salvo x.com