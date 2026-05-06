Papa Leone XIV a Pompei la città si prepara all’arrivo del Pontefice

A Pompei, le strade si stanno allestendo in vista dell’arrivo di papa Leone XIV, previsto nelle prossime ore. La città si sta organizzando con misure di sicurezza e accorgimenti logistici, mentre il Pontefice arriverà a bordo di un elicottero. Sono stati allertati i servizi locali per gestire l’afflusso di fedeli e visitatori che si stanno radunando in vista dell’evento. La visita si inserisce in un calendario ufficiale di impegni religiosi.

Fervono i preparativi per l’arrivo a Pompei di papa Leone XIV. Il Pontefice arriverà in elicottero venerdì 8 maggio, poco prima delle 9 del mattino, al Santuario della Beata Vergine Maria dove rivolgerà un saluto agli ammalati, alle persone con disabilità e agli anziani presenti per poi procedere alla celebrazione della Santa Messa in piazza Bartolo Longo prima di ripartire alla volta di Napoli. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV a Pompei, la città si prepara all’arrivo del Pontefice Notizie correlate Papa Leone a Napoli, Piazza del Plebiscito e Pompei si preparano ad accogliere il PonteficeNapoli si prepara ad accogliere Papa Leone XIV venerdì 8 maggio, il Pontefice la mattina sarà a Pompei e poi, nel pomeriggio, raggiungerà il... Pompei, Papa Leone XIV in arrivo: guida ai biglietti digitaliIl Santuario della Madonna del Rosario di Pompei si prepara a un momento di straordinaria intensità spirituale e logistica con l’arrivo di Papa Leone... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Papa Leone XIV prega nel Palazzo apostolico con l'arcivescova di Canterbury: Scandaloso se non cercassimo di superare le divergenze; Un anno con Papa Leone XIV. Papa Leone chiama in banca per cambiare indirizzo del conto, servizio clienti non crede a Prevost e mette giùPapa Leone sfida la burocrazia in banca: Robert Prevost ha provato a cambiare i dati del conto, ma gli hanno riattaccato il telefono in faccia ... virgilio.it Trump torna ad attaccare Leone XIV: Sta mettendo in pericolo molti cattolici. Lui replica: Se qualcuno vuole criticarmi, lo faccia con la veritàAl Papa va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha detto il presidente Usa all’emittente di orientamento cristiano-conservatore Salem News Channel, a due giorni dalla visita del segretario di ... ilfattoquotidiano.it NanoTV. . #Napoli- Visita Papa Leone XIV: città blindata l'8 maggio, scattano misure di sicurezza Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook Dopo la vittoria dello scudetto l'incontro con Papa Leone XIV. Il Pontefice, sabato 9 maggio, incontrerà infatti i dirigenti e i calciatori dell'Inter. L'incontro si terrà alle 10 nella Sala del Concistoro x.com