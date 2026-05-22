La ministra per la Sicurezza Economica e la Strategia del Cool Japan, Onoda Kimi è la più giovane del gabinetto nipponico. Ed è lei (nata negli Stati Uniti nel 1982 da padre statunitense, cresciuta in Giappone con la mamma giapponese) a occuparsi della sicurezza economica, di tecnologia, e a dettare le linee guida per le politiche tese alla pacifica coesistenza con gli stranieri, seguendo fedelmente le direttive della premier Takaichi Sanae. Il risultato sono le posizioni più conservatrici degli ultimi decenni nei confronti degli stranieri. Mercoledì Onoda ha interrotto la domanda di una giornalista freelance a proposito dei “diritti di residenza permanente” per gli stranieri con tale visto in Giappone, dicendo: “Stia attenta alle parole che usa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Giappone stringe sui permessi di residenza agli stranieri: è la linea più conservatrice da decenni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Modena, Salvini invoca la linea dura: "Revocare della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati"È Matteo Salvini a parlare alla scuola politica della Lega e, più ampiamente, oltre i terribili fatti di Modena che segnano queste ore, propone di...

Leggi anche: Nave da guerra modificata e missili Tomahawk: così il Giappone stringe i muscoli