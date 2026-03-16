rimasero ferite durante la migrazione due gru tornano a volare

Durante la migrazione, due esemplari di Gru cenerina sono rimasti feriti, ma ora sono stati curati e sono tornati a volare. Le due gru sono state trovate in difficoltà e sono state assistite da volontari e specialisti. Dopo le cure, hanno ripreso il volo, lasciando alle spalle il luogo di recupero. La loro ripresa segna un passo importante per la conservazione di questa specie.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tornano a volare due esemplari di Gru cenerina (Grus grus), curate e riabilitate presso il Centro di Recupero Animali Selvatici Federico II – Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, con sede operativa al presidio ospedaliero veterinario Asl Napoli 1 Centro. Nelle scorse settimane erano state rinvenute in un’area della penisola sorrentina: il maltempo ne aveva causato la caduta al suolo durante la migrazione stagionale verso le aree di nidificazione dell’Europa centro-settentrionale. I due esemplari sono stati trovati feriti e in evidente stato di difficoltà dal personale del servizio veterinario dell’Asl Napoli 3 Sud, allertato da alcuni cittadini, che ha immediatamente preso contatto con il Centro di Recupero Animali Selvatici Federico II per dare luogo all’immediato trasferimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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