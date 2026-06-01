Nella nuova puntata di Sprint Zone, l’allenatore Gianni Iapichino ha annunciato che Larissa correrà i 150 metri. Ha aggiunto che la atleta deve imparare a gestire e risolvere da sola i problemi in pedana. La trasmissione, condotta da Ferdinando Savarese e trasmessa su YouTube da OA Sport, ha avuto come ospite il tecnico, noto per il ruolo di allenatore della figlia, atleta di punta dell’atletica italiana.

Nuova puntata di Sprint Zone e nuovo ospite di eccezione. La trasmissione, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Ferdinando Savarese, ha avuto come protagonista Gianni Iapichino, allenatore della figlia Larissa Iapichino, una delle stelle dell’atletica azzurra. L’ex atleta ha toccato diverse tematiche, soffermandosi anche sugli aspetti tecnici che fanno la differenza in una gara. La differenza di carattere con la figlia Larissa: “Abbiamo un legame molto stretto. Il nostro rapporto si sviluppa a volte su questi toni, sono toni per noi normalissimi. Soprattutto quando sei in uno stadio affollato e ti devi fare sentire. Sei costretto ad alzare la voce e sembra quasi che tutto sfoci in un litigio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gianni Iapichino: “Larissa farà un 150 metri. Deve imparare a risolvere da sola i problemi in pedana”

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