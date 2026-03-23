juve ecco i tre principali problemi che deve risolvere spalletti per non compromettere la stagione

Juve, ecco i tre principali problemi che deve risolvere Spalletti per non compromettere un finale di stagione in salita. A mente fredda, due giorni dopo l’inaspettato 1-1 interno contro il Sassuolo, in casa Juventus è tempo di bilanci e riflessioni. Il pareggio ha fermato la rincorsa bianconera e, soprattutto, ha riportato a galla alcune criticità che sembravano superate dopo le recenti vittorie. Rileggendo la partita, emergono tre problemi principali che Luciano Spalletti dovrà risolvere in fretta per non compromettere il finale di stagione.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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