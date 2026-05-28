Il padre di Larissa Iapichino, Gianni Iapichino, è intervenuto a Sprint Zone per parlare dell’analisi tecnica e degli obiettivi fissati per il 2026. Ex atleta azzurro in discipline come salto in lungo, decathlon e multiposto, ora si occupa dell’allenamento della figlia, considerata una delle principali atlete italiane e mondiali nel salto in lungo.

Nuova puntata di Sprint Zone con un ospite speciale: Gianni Iapichino. Ex altista, lunghista e multiplista azzurro, oggi allenatore della figlia Larissa Iapichino, una delle grandi stelle dell’atletica italiana e mondiale nel salto in lungo.?? Iscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella per non perdere tutte le puntate di Sprint Zone dedicate all’atletica leggera italiana e internazionale! Il Roland Garros di Jannik Sinner è finito. Il n.1 cede in 5 set a Cerundolo dopo un malessere Il Roland Garros di Jannik Sinner si ferma incredibilmente al secondo turno. Quando il match sembrava ormai indirizzato, il campo. OA - Testata giornalistica N. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Larissa Iapichino, parla papà Gianni: analisi tecnica e obiettivi 2026

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